Milan, basta rivoluzioni a tempo: la pazienza accompagni il progetto Rangnick

Per la costruzione di un progetto credibile, l’ingrediente principale ed indispensabile deve essere la fiducia incondizionata accompagnata dal tempo necessario per poterlo costruire prima e portare avanti poi. Affermazione apparentemente lapalissiana, ma che invece si trova paradossalmente a fare a pugni con il passato recente del Milan, abituato a disfare nel giro di pochi mesi ciò che aveva cercato di costruire solo poco tempo prima. Una considerazione che torna decisamente attuale in riferimento all’ennesima rivoluzione che si sta cercando di predisporre in casa rossonera, al di là delle smentite di rito peraltro poco convincenti fornite dal Presidente Scaroni. Concedere a parole fiducia a Maldini e sostenere alll’interno della stessa conversazione che Gazidis si occuperà dei contatti con il successore dell’ex capitano è quantomeno paradossale. Posto che l’indirizzo evidente sia quello di affidarsi anima e corpo a Rangnick, l’aspetto più importante sarà quello di partenza: perché per arrivare al momento della raccolta di cui il Lipsia sta usufruendo nell’ultimo periodo, è necessaria una semina accurata oltre che una cura costante dei progressi tecnici e tattici degli investimenti su cui si è deciso di puntare. E così le idee concrete legate a Florentino Luis, quelle più complicate ma affascinanti corrispondenti a Kouassie e quelle suggestive che porterebbero a Sabitzer, necessiteranno di pazienza ed attenzione. Per non ritrovarsi a ricominciare da capo dopo pochi mesi riprogrammando un’ennesima rivoluzione.