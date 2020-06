Milan, Begovic: "Donnarumma presto sarà il migliore al mondo. Ibra una gioia"

Il portiere del Milan, Asmir Begovic, ha parlato a theguardian.com partendo dal suo collega Donnarumma: "A oggi è uno dei migliori portieri al mondo, e se continua così è solo questione di tempo prima che diventi il numero uno in assoluto. È fenomenale, un grande talento ed anche un bravo ragazzo. Quello che ha già raggiunto finora è già piuttosto notevole, se guardo al futuro posso vedere solo cose buone per lui".

Cosa ha portato Ibrahimovic dal suo arrivo?

"Ha avuto un impatto enorme con la sua personalità, la sua leadership e le sue qualità in campo. La sua qualità migliore è la competitività. Alla sua età continua ogni giorno a dare il massimo per essere il migliore. È un uomo squadra, i suoi standard rendono migliori tutti gli altri. Può cambiare le partite con la sua presenza. Un campione mondiale, una gioia da guardare".

Com'è adesso la situazione in Italia?

"La prima volta che sono uscito a Milano dopo essere tornato dall'Inghilterra, finito il lockdown, non c'era nessuno per strada e non succedeva nulla. Ora la situazione sembra essere di nuovo di normalità e il calcio sta dando un contributo importante. Fa parte della cultura di questo Paese e in particolare di questa città: è positivo che tutto questo possa contribuire a rendere le persone di nuovo felici".