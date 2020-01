© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il nuovo portiere rossonero Asmir Begovic, intervistato da Milan TV, ha detto anche la sua su Zlatan Ibrahimovic: "Significa tanto giocare con Ibra, è un giocatore incredibile, una persona e un leader speciale. Può fare una differenza enorme in campo, voglio imparare tanto da lui e capire come lavora. Spero di migliorare in allenamento insieme a un giocatore come Zlatan".