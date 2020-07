Milan, Begovic non verrà riscattato: tornerà Reina dall'Aston Villa

L'avventura rossonera di Asmir Begovic, arrivato a gennaio in prestito dal Bournemouth per prendere il posto di Pepe Reina passato all'Aston Villa, è vicina alla conclusione: il portiere non verrà infatti riscattato dal Milan in quanto non rientra nei piani della dirigenza milanista. Il suo posto dovrebbe tornare proprio Reina che rientrerà a Milanello dopo i sei mesi in prestito in Inghilterra. A riportarlo è Tuttosport.