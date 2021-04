Milan, Belotti resta di moda: possibile assalto al centravanti del Torino in estate

vedi letture

Ibrahimovic e il Milan proseguiranno insieme almeno per un altro anno. Ma dal mercato, soprattutto se Mandzukic non dovesse restare, potrebbe arrivare un altro rinforzo per Pioli. I rossoneri, infatti, secondo quanto riportato da Tuttosport, stanno pensando a un’altra prima punta che possa alternarsi con Zlatan. Rimane vivo l’interesse per Andrea Belotti del Torino, anche se qui molto dipenderà dalle richieste di Cairo. Ovviamente, sul taccuino di Maldini e Massara non c’è solo il Gallo: occhio a un possibile colpo a sorpresa.