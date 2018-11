Milan, Benatia si complica: la Juventus chiede 20 milioni di euro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oltre a Rodrigo Caio, sul taccuino di Leonardo, alla voce difensori, c’è anche lo juventino Mehdi Benatia. I dirigenti rossoneri preferirebbero infatti consegnare a Gattuso un centrale già pronto per il nostro campionato, ma la strada che porta al marocchino è piuttosto in salita. Come riporta Tuttosport, infatti, la Juventus vuole almeno 20 milioni di euro per lasciar partire l'ex Roma e difficilmente concederà al Milan un prestito con diritto di riscatto.