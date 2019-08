© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ismael Bennacer ha parlato in conferenza stampa, durante la presentazione come nuovo giocatore del Milan, del suo rapporto con mister Giampaolo: "Mi ha chiesto di venire, e questo è già tanto per me. E' la cosa più importante, voglio dare il massimo perché conosco le mie qualità. Mi ha chiesto di venire perché gli piace come gioco, vado bene per il suo sistema di gioco".