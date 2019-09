Milan, Bennacer: "Derby il primo big match. Dobbiamo vincere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A due giorni dal suo primo derby di Milano, Ismael Bennacer, centrocampista algerino approdato al Milan la scorsa estate dall'Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SkySport: "Un mese è passato in maniera velocissima ma ho già lavorato tanto con i compagni e l'allenatore. Stiamo lavorando e crescendo. Personalmente sono contento, per me è una grande sfida. Nell'ultima gara non ho giocato ma è normale, so che devo lavorare, Biglia è tornato e io devo imparare molto da lui. Ha tanta esperienza, 33 anni, sa cosa deve fare sul campo quando abbiamo o non abbiamo la palla. E' concentrato sempre fino alla fine. Non siamo uguali e per me è un bene. Posso imparare quel che mi manca".

In particolare sulla stracittadina contro l'Inter il centrocampista ha dichiarato: "Il derby è più importante per i nostri tifosi, per noi è una gara da tre punti. Milan-Inter è comunque una gara che tutti vogliono giocare. Non si può dire chi è più forte delle due, vediamo sul campo. Dobbiamo vincere perché è il primo grande test, l'Inter una grande squadra".