Milan, Bennacer: "Giampaolo un grande. Voglio dimostrare il mio valore"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervista sul match program del Milan in vista del derby, Ismael Bennacer, centrocampista algerino arrivato in estate in rossonero: ha risposto ad alcune brevi domande

Su Giampaolo: "Il mister mi parla tanto per farmi crescere. Io sono ancora giovane, qua imparo tutti i giorni. È un grande allenatore".

Sul derby: "Sarà una bella partita, con grande intensità, tra due squadre che vogliono vincere. Vediamo come andrà".

Sui tifosi: "Voglio dare tutto e far vedere loro cosa posso fare per la squadra. Sono impaziente di mostrare le mie qualità".

Sul gruppo: "Non potevamo avere un gruppo migliore. Sono tutti molto gentili. È un gruppo forte, importante. In allenamento tutto va veloce, questo per me è importante".

Sul primo gol: "Non ci ho pensato. Non so cosa farò. Voglio far gol per mia madre e mia moglie e anche per i nostri tifosi. Voglio fare gol per aiutare la squadra".