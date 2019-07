Milan-Bennacer, i dettagli. Per l'algerino pronto un quinquennale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come già emerso in mattinata Ismael Bennacer è a Milano nelle prossime per dare il via alla sua nuova avventura rossonera.

Quinquennale e oltre 15 milioni per l'Empoli - Alla società toscana, per il cartellino del giocatore, andranno 16 milioni più 2 di bonus. Per Bennacer, invece, è già pronto un contratto quinquennale a salire che avrà come base di partenza 1,5 milioni a stagione.