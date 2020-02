vedi letture

Milan, Bennacer: "Ibra ci spinge a dare il meglio. Dopo il derby non ho dormito"

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di campionato contro il Torino. L'argomento principale è l'impatto di Zlatan Ibrahimovic sulla formazione rossonera: "È un campione, vuole il meglio da ognuno di noi. Non ci dice mai che facciamo bene, anzi: così ci sprona a migliorare e imparare. Penso che questo aiuti tanto la squadra. Lui parla tanto, quando hai un giocatore così è un bene per tutti".

Obiettivi: "Dobbiamo fare punti per arrivare più alto possibile in classifica, quindi se vogliamo andare in Champions dovremo fare tutto".

Hai smaltito la delusione del derby?

"Non ho dormito tanto, ho pensato solo alla partita: dovevamo vincere e ce la siamo giocata fino alla fine”.

Ti trovi bene con Kessie?

“Sì, tanto. Mi piace giocare con Franck, siamo complementari e siamo i motori della squadra. Se funzioniamo bene, va bene tutto il Milan. Penso che questo modulo sia adatto alle nostre caratteristiche”.