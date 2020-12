Milan, Bennacer: "Ibra ha portato un'altra mentalità. Sono pronto per la Samp"

Ismael Bennacer, ai microfoni di Sky, ha commentato così il successo del Milan per 4-2 sul Celtic e il passaggio del turno in Europa League con una gara di anticipo: "Il mister ha cambiato la squadra, lo vediamo dallo spirito che dimostriamo. Facciamo tutti i giorni un grande lavoro, in partita si nota: sappiamo cosa ci chiede e lo facciamo sempre"

Come stai dopo il fastidio all'adduttore?

"Sono pronto per domenica, avevo un po' male e dopo la risonanza non era niente di grave ma solo stanchezza. Devo farmi trovare pronto senza forzare troppo perché è importante essere disponibile. Io do sempre il miglior meglio".

Come ti trovi con i tuoi compagni centrocampisti?

"Per me è uguale, anche se con Kessie gioco da più tempo. Tonali è un grande giocatore e sta crescendo, insieme facciamo meglio di partita in partita perché ci conosciamo di più. Tutti quanti dobbiamo aiutare sempre la squadra".

Quando è nato questo tipo di Milan?

"Eravamo tanti giocatori nuovi e giovani, poi Ibra ha portato una mentalità che non avevamo mai avuto. Ha portato la mentalità del campione, durante l'anno dobbiamo mantenerla e dobbiamo fare sempre di più e sempre meglio: solo così vinceremo le partite".