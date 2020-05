Milan, Bennacer: "Mi mancano gli allenamenti in gruppo. Ibra vuole la perfezione"

Il centrocampista del Milan Ismael Bennacer è stato protagonista di un'intervista pubblicata sui social rossoneri e sponsorizzata da Skrill, nuovo partner commerciale dei rossoneri: "Com'è la situazione in questi giorni. La situazione è un po' strana - ha esordito -. Ho un trainer che viene qui ogni due giorni. Se il club monitora? Ci stiamo allenando con dei video. Il trainer ci mostra cosa fare. Siamo quattro-cinque gruppi che facciamo allenamento in momenti diversi. In questo periodo ho nuotato. Ho una piscina e quindi nuoto, in passato non lo facevo. Non ho fatto nulla di nuovo. A volte giochiamo a carte, ad UNO. Bello. Sono molto competitivo, devo vincere anche in questi giochi. Cosa mi manca degli allenamenti in gruppo? Alcuni giocatori. Sono amico di alcuni di loro. Per esempio Leao è un mio amico, sto sempre con lui, ma anche Kessie, Calhanoglu".

Su Zlatan Ibrahimovic: "Zlatan è quel tipo di giocatore ti aiuta sempre e vuole il meglio. Non puoi sbagliare o fare un errore con Zlatan, e per me va bene. Vuole la perfezione e devi cercarla se vuoi essere il migliore. Siede accanto a me negli spogliatoi, quindi se non faccio bene in allenamento mi prende in giro, ma questo va bene perché così devo sempre fare del mio meglio. E' venuto qu e vuole un certo livello, un alto livello fino a quando non smette, perché è la sua carriera, che è fantastica. E' la sua personalità e credo sia sempre stato così, nessuno dice niente, è tutto tranquillo".

Sull'indossare la maglia del Milan: "Se penso alla storia di questo grande club e mi metto la maglia, voglio solo combattere e dare tutto me stesso quando sono in campo. Voglio vincere tutto".

Infine ai tifosi: "Siamo tutti insieme in questo momento e stiamo giocando un'unica partita e possiamo vincerla insieme".