Milan, Bennacer: "Sto imparando e sono felice, ma dobbiamo vincere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Seconda da titolare per Ismael Bennacer, con il suo Milan che però esce dall'Olimpico Grande Torino sconfitto per 2-1 in rimonta. Queste le sensazioni post-partita del centrocampista algerino, ai microfoni di Milan TV: "Nel primo tempo abbiamo giocato bene, poi dovevamo essere più concentrati, andava chiusa prima. Io sto bene, sto imparando e sto crescendo. Sono contento, ma dobbiamo vincere".

Sul discusso fallo non fischiato a Calhanoglu, ha aggiunto: "Ho visto che Calha aveva la palla e penso che fosse fallo. Loro poi hanno segnato in ripartenza... Il Torino comunque ha dei grandi attaccanti".

Quindi, in conclusione, qualche battuta sulla prossima sfida di campionato, contro la Fiorentina: "Va affrontata con lo stesso spirito, dobbiamo essere insieme fino alla fine ma bisogna portare a casa i punti. I nostri tifosi sono importanti".