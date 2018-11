Milan, Berlusconi amaro: "I tifosi rossoneri ce l'hanno con me"

Silvio Berlusconi, ex presidente rossonero, è tornato a parlare del suo passato al Milan presso il congresso nazionale di Forza Italia giovani. Questo quanto riportato da Sportmediaset.it: "Due milioni e mezzo di tifosi del Milan ce l'hanno con me per aver passato la società a una persona che si è rivelata meno capace di me. Ma dopo 30 anni non ce la facevo più a continuare. Sono e sarò, credo, l'unico presidente di club che ha vinto di più nel calcio".