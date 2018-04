Milan, Bernard era vicinissimo ma i cinesi hanno bloccato l'operazione

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Milan era a un passo dal mettere a segno il terzo colpo in vista della prossima stagione dopo quelli di Reina e Strinic. Mirabelli era infatti vicinissimo all'ala sinistra in scadenza con lo Shakhtar Bernard, ma nel momento della chiusura è arrivato l'alt da parte della proprietà cinese, che si sta interrogando sul futuro del direttore sportivo e che ha messo in stand by tutte le operazioni, compresa quella relativa al brasiliano.