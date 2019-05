Milan, Bertolacci addio: "Un giorno racconterò la mia versione dei fatti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Bertolacci, dopo la doppia esperienza dal 2015 al 2017 e nell'ultima stagione sportiva, lascia il Milan a scadenza di contratto. E tramite i social il centrocampista classe '91 ha voluto salutare il club ed i tifosi rossoneri: "Domenica in campo con la delusione per non aver centrato la zona Champions League, formalmente tra qualche giorno si chiuderà un capitolo della mia vita. Che non rinnegherò mai. Anzi. Sono cresciuto, diventato uomo e papà, a Milano e nel Milan.

Non è andato tutto esattamente come avrei voluto, ma mi assumo le mie responsabilità. Nonostante le colpe probabilmente andrebbero distribuite in parti uguali. Avrei dovuto, ma soprattutto avrei VOLUTO, dare di più. In modo particolare in questa ultima stagione. Un giorno racconterò la mia versione dei fatti, oggi sarebbe perfettamente inutile. Oggi è il giorno dei saluti. Ringrazio l’AC Milan, dirigenti, allenatori e tutti i compagni che mi hanno accompagnato in questi anni. Non vedo l’ora di iniziare un nuovo ciclo. E sono sicuro: sarà bellissimo.

Andrea".