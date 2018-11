Milan, Bertolacci: "Dovremo dare qualcosa in più in questo match"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista del Milan Andrea Bertolacci ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel prima del match dell'Olimpico: "Sappiamo che ci attende una partita importante quest'oggi con una squadra forte come la Lazio che è una nostra diretta avversaria. Dovremo dare qualcosa in più in questo match e cercare di uscire dall'Olimpico con un risultato positivo - riporta Lalaziosiamonoi.it -. Io e Murgia cerchiamo di non parlare nella settimana che anticipa un match nel quale sappiamo che ci affronteremo, ma siamo comunque dei familiari ed al termine della gara saremo nuovamente amici e cognati".