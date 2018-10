Milan-Betis, le ultime di formazione: Caldara verso la panchina

Fonte: Dall'inviato a Milano

© foto di J.M.Colomo

Una partita da non sbagliare, per ipotecare il passaggio ai sedicesimi di Europa League e avvicinarsi con più serenità ai prossimi impegni di campionato. Il Milan affronta il Betis Siviglia con l'obiettivo di dimenticare la beffa subita nel derby e di cogliere punti di fondamentale importanza contro la diretta rivale per il primo posto nel girone. Gattuso darà spazio a qualche seconda linea, così come Setien. Ecco i probabili 22 che scenderanno in campo alle 18.55 a San Siro.

Milan (4-3-3): Reina; Calabria, Zapata, Romagnoli, Laxalt; Bakayoko, Biglia, Bonaventura; Borini, Higuain, Castillejo.

Betis Siviglia (3-4-2-1): Robles; Mandi, Bartra, Sidnei; Barragan, Lo Celso, Carvalho, Tello; Inui, Boudebouz; Sanabria