Milan-Betis Siviglia, 0-1: Sanabria la sblocca su invito di Lo Celso

20.10 - Preso atto delle ordinanze emesse in data 23.10.2018 dal TAR LAZIO Sezione Prima ter, in accoglimento delle istanze di misure cautelari avanzate nei ricorsi promossi dalle società F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L., TERNANA CALCIO S.P.A., NOVARA CALCIO S.P.A e ROBUR SIENA S.P.A.,...

28 settembre 1969, Chinaglia segna alla prima da titolare in A. Alla Lazio inizia la sua era

4 ottobre 2015, la Juventus inizia la striscia record di vittorie in casa

7 ottobre 2000, Paolo Maldini batte il record di Zoff in Nazionale

12 ottobre 2010, caos dei tifosi serbi: la partita con l'Italia non si gioca

16 ottobre 1996, tragedia in Guatemala: muoiono 83 persone allo stadio

21 ottobre 1858, prima seduta per regolamentare il gioco del calcio

Betis Siviglia in vantaggio sul Milan a San Siro dopo 30 minuti di gioco. Percussione dell'argentino Lo Celso che salta Zapata, mette in mezzo un pallone rasoterra su cui si avventa Sanabria che da pochi centimetri batte Pepe Reina. Milan-Betis, al 30', è sullo 0-1.

