Milan, Biglia: "Abbiamo fame. Juve ko solo se disputeremo grande gara"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lucas Biglia, centrocampista del Milan, ha parlato attraverso il microfono di Rai Sport in vista della finalissima di Coppa Italia contro la Juventus. "Se sono in grado di scendere in campo? Sì, se il mister ha bisogno sì. Mi sono preparato per essere a disposizione, quindi se lui ha bisogno ci sono", ha detto l'ex Lazio.

Che cosa vi siete detti nel tragitto dall'albergo allo stadio? "Niente, è una finale, la vogliamo vincere. Vogliamo cambiare un po' la stagione che fino a gennaio non è stata la migliore, quindi abbiamo tanta voglia e tanta fame".

Se dovesse giocare Locatelli non ci sarebbero problemi contro un centrocampo esperto e fisico come quello della Juve? "E' giovane d'età, ma ha tantissima esperienza, tantissima qualità, quindi penso sia in grado di affrontare questa finale al meglio".

Il Milan vince la Coppa Italia se... "Dobbiamo disputare una grande partita, abbiamo di fronte una grandissima squadra. Da anni che si trova in questa situazione, quindi dobbiamo fare una grandissima gara".