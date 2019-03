© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lucas Biglia, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per chiedere scusa ai tifosi dopo la lite con Kessié: "Il primo responsabile sono io, devo capire il momento nel quale lui è uscito. Lui sa perché e che cosa ho detto. Abbiamo fatto una figuraccia nei confronti di tutto, una brutta figura per la maglia che indossiamo. Tutti vogliamo vincere, non è una cosa da fare davanti tutti. Siamo qui per chiedere scusa a tifosi e mister. Per quello ci mettiamo la faccia. Mi vergogno, ho chiesto scusa a tutti. In un momento così questo può succedere, io ho un po' più di anni e devo riflettere".

Eri nervoso per la panchina? "No non ero nervoso. Lui sa perché, vogliamo chiuderla qui. Potevo aspettarlo nello spogliatoio. La responsabilità e prima di tutto mia".