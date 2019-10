© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lucas Biglia è intervenuto al termine del primo tempo di Milan-Lecce ai microfoni di Sky Sport: "Dobbiamo prenderci la responsabilità di ciò che è successo, ci dispiace per mister Giampaolo. Dobbiamo tirare fuori qualcosa in più. Non siamo migliori a livello tattico, ma dobbiamo mettere la voglia e l'atteggiamento per la maglia che indossiamo. Dobbiamo riscattarci, vogliamo tornare in alto in classifica e raggiungere l'obiettivo stagionale".