Milan, Biglia al 90': "Contento per l'affetto dei tifosi dopo la sofferenza"

© foto di www.imagephotoagency.it

Lucas Biglia, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la vittoria contro il ChievoVerona: "Sono sempre a disposizione del mister e dei compagni per fare sempre meglio".

Ci spieghi la tua esultanza? "Lo dedico a mia moglie e ai miei figli. Niente, la fa il più piccolo e dunque l'ho fatta anche io".

I cori sono tutti per te. "Sono contento per i cori, è un po' d'affetto dopo un periodo difficile. Ho sofferto molto dopo molti mesi, preferisco stare in panchina che in tribuna. Sono felice per i tre punti".