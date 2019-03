© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta nel derby, il centrocampista del Milan Lucas Biglia ha dichiarato: “Anche io chiesto scusa a Kessié come ai compagni, mister, società e tifosi. Sono cose che succedono quando c’è la voglia di vincere, quando non vuoi uscire dal campo per continuare a dare una mano. Da parte mia gli ho fatto capire che il compagno che entra ha bisogno del sostegno. Abbiamo fatto una brutta figura nei confronti del mister”.

Bel derby comunque.

“Secondo me abbiamo iniziato a giocare da vero Milan sul 2-0, con personalità e giocando un buon calcio. Nel primo tempo abbiamo fatto un po’ meno ma anche l’Inter ha fatto il suo. Andiamo avanti che la strada è ancora lunga”.