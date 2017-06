Milan-Biglia, buone nuove: c'è l'accordo con la Lazio sulla base di 20 milioni

© foto di Federico Gaetano

Buone nuove per quanto riguarda il Milan in merito alla trattativa con la Lazio per Lucas Biglia. In particolare, secondo quanto avanzato da PremiumSport, il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli avrebbe raggiunto una sorta di accordo con i biancocelesti per il trasferimento del nazionale argentino sulla base di 20 milioni di euro, ai quali ne saranno aggiunti altri due come bonus.