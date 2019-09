Milan, Biglia: "C'è tanta delusione, ma pensiamo già a giovedì"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lucas Biglia, centrocampista del Milan, ha commentato il derby perso contro l’Inter ai microfoni di Rai Sport: “C’è molta delusione, ma dobbiamo già pensare a giovedì, portare questa delusione che abbiamo vinto nella sfida contro il Torino dove dobbiamo ripartire. Ci siamo allungati, abbiamo concesso troppo spazio e perso i nostri concetti di gioco. Dobbiamo fare quello che ci chiede il mister soprattutto nel possesso palla. Se arriveremo a quello soprattutto arriveremo al meglio di quello che ci chiede il mister”.

Sull’obiettivo del Milan in questa stagione: “Innanzitutto mettere in campo quello che ci chiede il mister, poi abbiamo le cose chiare e sappiamo cosa vogliamo fare. Vogliamo portare in campo quello su cui lavoriamo in settimana”.