Milan, Biglia: "Con Kessié ho un bellissimo rapporto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lucas Biglia è stato intervistato da Milan Tv.

Sull’episodio con Kessie: “Ho sbagliato io per primo perché dovevo capire la situazione, la sua emozione dopo il cambio, volevo fargli capire che non era giusto nei confronti del compagno che entra. Abbiamo chiarito, avrei dovuto parargli dopo nello spogliatoio. Non c’è niente con lui, anzi ho un bellissimo rapporto. Volevamo vincere e queste cose possono succedere nel nervosismo. Mi assumo totalmente la responsabilità, ci metto la faccia. Mi spiace per i tifosi, società, compagni e allenatore. È stata una brutta figuraccia, guardiamo avanti. Abbiamo chiarito, abbiamo parlato, si può sbagliare. Mi dispiace per il mister e lo staff che mettono sempre il gruppo davanti a tutto”

Sulla partita: “Ho visto i ragazzi lavorare bene in settimana. Dopo lo 0-2 la squadra ha giocato con personalità. Può succedere. È anche merito dell’Inter, non giochiamo da soli. Abbiamo un obiettivo davanti, non sarà facile ma lotteremo fino alla fine”.