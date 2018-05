Milan, Biglia contro il Papu: "Doveva scusarsi in campo non sui social"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lucas Biglia, centrocampista del Milan e della Nazionale argentina, ha parlato a Olé dell'ultima giornata di campionato contro l'Atalanta e dell'intervento falloso del Papu: "Mi sarei aspettato delle scuse immediate, in campo o subito dopo, ma non importa. Preferisco guardare avanti. Non siamo amici, ma giochiamo pur sempre insieme in Nazionale. Le scuse sui social contano poco, io non li uso. Viola, il giocatore del Benevento che mi ha causato l'infortunio precedente, venne a trovarmi direttamente in ospedale. Ho sentito quello stesso dolore e ho avuto paura di essermi rotto di nuovo. Ero rientrato in gruppo a tempo di record perché la squadra aveva bisogno di me con Gattuso che mi chiese di giocare in una partita fondamentale per tornare in Europa. Non ho avuto dubbi in merito. Adesso contano solo i Mondiali: daremo tutto per vincere".