Milan, Biglia e Calhanoglu acciaccati dopo il derby: a riposo col Betis

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Milan deve fare i conti con due acciaccati di lusso dopo il derby di ieri sera. In seguito al duplice scontro fisico con Nainggolan, infatti, Lucas Biglia lamenta un gonfiore al ginocchio, ma anche dolore alla caviglia. Hakan Calhanoglu, invece, ha subito un pestone da Icardi nel corso del derby, che gli ha provocato forti dolori alle dita del piede. Questa mattina il turco si è sottoposto a dei controlli, che hanno stabilito che dovrà stare fermo per qualche giorno. Entrambi dovrebbero rimanere, dunque, a riposo giovedì contro il Betis Siviglia, per poi essere a disposizione nella prossima sfida di campionato contro la Sampdoria.