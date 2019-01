Milan, Biglia: "Gran lavoro di Gattuso. Non vedo l'ora di tornare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista del Milan Lucas Biglia ha parlato ai microfoni di Milan TV:

Su come ha vissuto il periodo infortunato: "Non è semplice da gestire come momento. L'infortunio ti tiene lontano dalla squadra, lavori a parte. C'è voglia di rientrare, di stare insieme a loro. Grazie a Dio è passato tutto veloce, siamo quasi alla fine del recupero. Non vedo l'ora di tornare ad essere a disposizione".

Su quanto ha voglia di essere importante per il quarto posto: "L'importante è allenarsi e che il mister abbia più giocatori possibili a disposizione. Più siamo e meglio è. Siamo dispiaciuti per l'eliminazione in Europa League, ora abbiamo campionato e Coppa Italia".

Su come ha visto Gattuso in questo periodo: "L'ho visto bene. Abbiamo passato dei momenti difficili e lui li ha gestiti nella miglior maniera. Secondo me ha lavorato alla grande, ci ha dato fiducia nei momenti in cui ne avevamo meno e ci ha sempre difeso. Speriamo che il gruppo mantenga questo andamento per dimostrare che la squadra è veramente ciò che lui pensa di noi".

Su Bakayoko: "Me lo aspettavo, certo che sì. Arrivava da un grandissimo club della Premier League, ovviamente ha avuto bisogno di tempo. Con qualche infortunio ha avuto la possibilità di avere più spazio e sta dimostrando a tutti ciò che ci aspettavamo da lui: un grande Bakayoko".

Sull'importanza di essere un esempio per i bambini: "Spesso lo diciamo a parole, ma poi non lo dimostriamo in campo. I bambini ci vedono come un esempio da imitare e dobbiamo stare più attenti a quello che facciamo dentro e fuori dal campo".