Milan, Biglia: "Il giallo mi ha condizionato, poteva intervenire il VAR"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lucas Biglia, centrocampista del Milan, è intervenuto a Sky Sport: "Secondo me è stata una partita equilibrata, non abbiamo avuto tante occasioni e alla fine l'errore è stato pagato caro. Ma ci sono state anche cose positive. Ammonizione su Nainggolan? Io sono andato a parlare con l'arbitro, non ho nulla contro nessuno, è una giocata di campo, può succedere. Forse la VAR poteva intervenire. Io non sono andato su Nainggolan, volevo chiudere il passaggio e alla fine ho parlato con l'arbitro e basta, la cosa è finita lì".

Secondo te era da rosso Nainggolan? "Non sono qui per giudicare, decide l'arbitro. Magari la VAR poteva intervenire. Di sicuro giocare 70 minuti col giallo mi ha condizionato".

Perché non siete riusciti a far girare il pallone? "Perché abbiamo affrontato una squadra forte come l'Inter e dopo qualche errore abbiamo perso un po' di fiducia. Ora pensiamo all'Europa League".