© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riferito dal Daily Mail, Lucas Biglia, centrocampista che non sta trovando spazio con Pioli nel Milan, è stato proposto negli ultimi giorni al Norwich e al Watford in Premier League e al Celta Vigo in Spagna. Il giocatore potrebbe dunque lasciare i rossoneri nel corso di queste due ultime settimane di calciomercato invernale.