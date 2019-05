© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Problemi muscolari per Lucas Biglia, che è costretto a lasciare il campo dopo appena 28'. L'argentino si è accasciato a terra in seguito a un contrasto con Palacio. Gattuso ha chiesto a Bakayoko di entrare ma il francese, secondo Sky Sport, avrebbe detto all'allenatore di "non essere pronto"; poi i due hanno avuto un diverbio, promettendosi di riparlarne negli spogliatoi. È quindi subentrato José Mauri.