Milan, Biglia: "La condizione migliore, ma conta la squadra"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lucas Biglia ha parlato ai microfoni di MilanTv dopo il pari contro la Lazio, sua ex squadra, all'Olimpico di Roma: "Sono orgoglioso di aver disputato 50 presenze con la maglia del Milan. Lo 0-0 è un risultato che non volevamo, ma era importante anche non perdere. La Lazio ha spinto, è una squadra offensivamente forte, ma i ragazzi sono stati bravi. Come squadra abbiamo fatto una grandissima partita, anche se come qualità non si è visto tanto. Ora testa al Sassuolo, per continuare la nostra lotta vera, che è la qualificazione alla Champions. Fischi dei tifosi della Lazio? Non è la prima volta, me l'aspettavo. Capisco i tifosi, ma oggi difendo un'altra maglia e lo faccio al meglio possibile. Questa sfida resta equilibrata in casa nostra. A San Siro sarà importante il calore dei nostri tifosi. Come sto? La mia condizione aumenta, ma l'importante è che la squadra migliori, perché abbiamo ancora margini di miglioramento. Se continuiamo su questa strada possiamo centrare l'obiettivo di andare in Champions a fine anno".