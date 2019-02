Milan, Biglia: "Lazio squadra tosta, speriamo nel ritorno"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al termine della sfida contro la Lazio, il centrocampista del Milan Lucas Biglia ha parlato ai microfoni di Rai Sport "La Lazio è una squadra tosta che gioca a calcio e si conoscono da tempo. Ora speriamo nel ritorno".

Il centrocampo funziona?

"L'ho detto anche io, la squadra cammina. Bakayoko sta dimostrando di essere un grande giocatore, farò il meglio per questa squadra".

Sei stato fischiato dal pubblico laziale.

"L'importante sono i minuti che ho giocato per riprendere il ritmo".

Non ti hanno toccato i fischi?

"Capisco i tifosi, ho vissuto quattro anni. Oggi difendo un'altra maglia e penso solo a questo".

La condizione fisica?

"A livello di infortunio alla grande, il chirurgo ha fatto un grandissimo lavoro. Dopo ho lavorato per riprendermi e arrivare al meglio fisicamente. Ho bisogno di giocare, in questo momento è dura perchè i ragazzi stanno andando alla grande. Sarà difficile ma darò il meglio".

Gli arrivi di Piatek e Paquetà.

"Piatek e Paquetà hanno dato qualità che la squadra comunque aveva. Dovevamo trovare un punto di serenità ed è stato bravo il mister con lo staff a gestire il momento di difficoltà, specie quando c'erano tanti infortunati. Sono tanti i fattori che hanno portato la squadra a giocare questo calcio".

I meriti di Gattuso?

"Tanti. Non solo la fiducia che ti fa sentire in allenamento. Lui è il primo a non mollare e domani in allenamento spingerà chi non ha giocato".

Come avete accolto questo 0-0?

"Abbiamo trovato di fronte una squadra forte, che si conosce da tempo e ha un grandissimo allenatore. Mancano 90 minuti e sarà difficilissimo. Il risultato non ci lascia contenti ma l'importante era non perdere. Speriamo di fare meglio al ritorno e andare in finale".

Come sta Kessié?

"E' un colpo. Sicuramente gli dava difficoltà a correre ma sicuramente starà bene".

Fischi dettati dal troppo amore dei tifosi della Lazio?

"Non volevo dirlo. Sono quattro anni che sono stato qua, ho passato momenti brutti ma anche belli. Questo è il calcio, devo difendere un'altra grandissima maglia e lo farò al meglio".