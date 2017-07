Milan-Biglia, ora con la Lazio si discute sulla valutazione di Lapadula

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prosegue la trattativa fra Milan e Lazio per Lucas Biglia. Come vi abbiamo raccontato, si è iniziato a parlare di Gianluca Lapadula come possibile contropartita tecnica. Secondo quanto riferito da milannews.it, in particolare, è proprio sulla valutazione del centravanti che ora verte la discussione. Più alta quella del Milan, che punta così ad abbassare di parecchio le richieste della Lazio; decisamente più bassa quella dei biancocelesti, che sulla parte cash, dopo essere già arrivati a 20 milioni di euro, non sembrano disposti a fare ulteriori sconti clamorosi.