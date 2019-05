© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima della sfida contro il Bologna, il centrocampista del Milan Lucas Biglia ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "E' difficile trovare la miglior forma giocando poco ma lo sapevo dall'inizio. Ora conta dare il meglio".

Non è una partita come le altre.

"Il ritiro è stato meritato. Dobbiamo prenderci la responsabilità e non lasciare che se la prenda il mister. Siamo consapevoli di questo, siamo stati bene e il ritiro ha mandato fuori qualcosa. Speriamo che quella rabbia che abbiamo portato in settimana la portiamo in campo".