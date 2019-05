Milan, Biglia recupera ma giocherà Bakayoko. Aspettando i gol di Piatek

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan cerca di rimanere concentrato sull’obiettivo isolandosi dal tutto il resto. Le voci e i rumors sul futuro della guida tecnica e sugli eventuali sostituti di Leonardo, vengono respinti con forza verso l’esterno di Milanello, dove invece il focus rimane sul campo. A fine stagione ci sarà il tempo di fare un bilancio e di tirare le somme, ma domani il Milan affronterà una sfida importante per cercare di coltivare ancora il sogno Champions. Davanti a 60 mila spettatori, i rossoneri devono vincere col Frosinone e sperare nell’aiuto della Juve per agganciare l’Atalanta al quarto posto. La formazione dovrebbe essere la stessa che Gattuso ha schierato a Firenze, con Bakayoko di nuovo in cabina di regia, nonostante Lucas Biglia stia molto meglio dopo l’infortunio alla schiena.

Nel tridente invece sarà confermato Piatek, all’asciutto da 5 partite di campionato. L’ultima rete del polacco risale alla sfida contro la Juve persa per 2-1 allo Stadium. E proprio domani cercherà di sbloccarsi per riuscire a centrare lo storico obiettivo della “doppia cifra” con due maglie diverse. Infatti per ora i suoi 21 gol stagionali sono distribuiti così: 13 col Genoa e 8 con il Milan, dunque Piatek vuole ottenere cifra tonda anche con il Milan grazie agli ultimi 180 minuti a disposizione contro Frosinone e Spal. Il resto dello schieramento è abbastanza confermato, con Abate che giocherà titolare e sarà probabilmente la sua ultima a San Siro, visto il contratto in scadenza a giugno e l’intenzione del club di non rinnovare nessuno dei calciatori a fine esperienza. Calhanoglu giocherà mezzala al posto dello squalificato Paquetà, mentre in difesa ci sarà ancora la coppia Musacchio-Romagnoli. Suso e Borini nel tridente saranno le spalle di Piatek.