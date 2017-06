Milan-Biglia, si scaldano gli animi: lite Mirabelli-Lotito

© foto di Federico Gaetano

Milan e Lazio continuano a trattare per Lucas Biglia, ma la trattativa procede con qualche intoppo. In particolare, secondo quando riferito da Il Messaggero, nell'incontro di ieri Claudio Lotito e Massimiliano Mirabelli non se le sarebbero mandati a dire. "Meglio che me ne vada", avrebbe detto il numero uno biancoceleste al ds rossonero. Lotito, nella ricostruzione del quotidiano romano, che cita due testimoni, si sarebbe alzato dal tavolo dopo la proposta del Milan di 15 milioni di euro più Montolivo.