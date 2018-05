Milan, Biglia: "Spero sia una bella gara. Io non sono al meglio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lucas Biglia è stato intervistato da JTV. Ecco quanto raccolto da Tuttojuve.com.

Grande partita tra due grandi formazioni, che gara sarà?

"Bella, speriamo sia un bello spettacolo per la gente, per i giocatori, qualità dentro il campo ce ne sarà tantissima, quindi lo spettacolo penso che ci sarà".

Tu come stai fisicamente? Ieri Gattuso ti ha fatto grandi complimenti.

"Bene, certamente sono 16-18 giorni che non gioco, ho fatto solo gli ultimi tre allenamenti con la squadra, dal punto di vista fisico non sono al meglio, ma a livello mentale sono arrivato come volevo".