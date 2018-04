Milan, Biglia squalificato. Gattuso: "Domani gioca Montolivo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Senza Lucas Biglia squalificato, Gennaro Gattuso nella conferenza stampa tenuta alla vigilia del derby ha annunciato il nome del calciatore che sostituirà il regista argentino. "Contro l'Inter - ha detto l'allenatore del Milan - scenderà in campo Montolivo".

In basso il link per la conferenza stampa integrale.