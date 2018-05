Milan, Biglia: "Volevo la finale da giocatore non da spettatore"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lucas Biglia, centrocampista del Milan, ha parlato a Milan Tv poco prima la finale di Coppa Italia contro la Juventus. "Abbiamo lottato tanto per arrivare in finale e volevo arrivare come giocatore non come spettatore. Devo ringraziare lo staff medico che mi ha fatto fare le cose giuste per essere qui, arriviamo a questa gara con fame e voglia. Abbiamo al comando del gruppo un grande campione che da domenica ci ha trasmesso questo. Speriamo di portare in campo quello che lui ha fatto da calciatore. Loro sono forti da tempo, si trovano spesso in queste situazioni, hanno questo vantaggio. Conta anche la fame, noi ne abbiamo tantissima. Speriamo di fare la partita di Torino per 95 minuti”, ha detto.