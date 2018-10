Milan, bilancio approvato: meno 126 milioni, ripianate da riserve ed Elliott

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan ha perso più di un terzo del capitale. A dirlo è stato il presidente Scaroni, durante l'assemblea dei soci dei rossoneri andata in scena questa mattina. Le perdite, di 126 milioni di euro, sono state ripianate in parte dall'utilizzo delle riserve - 39,5 milioni di euro - mentre per la parte residua sono stati utilizzati i versamenti estivi. 96 milioni di euro sono destinati a coprire eventuali perdite future.