Milan, bivio per Gazidis: o Ibra o Rangnick. Novità al rientro dello svedese in Italia

Zlatan Ibrahimovic o Ralf Rangnick, non entrambi. Tuttosport parla del futuro del Milan e della scelta che Ivan Gazidis dovrà fare a breve. Al rientro in Italia dello svedese sarà decisivo il faccia a faccia con l'ad rossonero, per fare il punto della situazione in vista della prossima stagione.