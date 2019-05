Secondo quanto rivela Sportmediaset, Ivan Gazidis nelle prossime ore sarà a Londra per incontrare Maurizio Sarri: l'obiettivo è bruciare la concorrenza della Roma. Oltre alla significativa mossa per il tecnico italiano, da notare come l'ad non sia accompagnato da Leonardo, sempre più ai margini delle scelte tecniche. L'allenatore del Chelsea verrà esonerato dal presidente Abramovich qualsiasi sarà il risultato della finale di Europa League e sul piatto Gazidis ha messo un contratto triennale da 3 milioni netti a stagione a salire.