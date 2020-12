Milan bloccato dal Parma, Pioli contento a metà: "Buono lo spirito, ci sono cose da migliorare"

Stefano Pioli ha commentato ai microfoni di Milan TV il pareggio ottenuto in extremis contro il Parma: "È bello vedere lo spirito e la voglia della squadra. Le partite alle volte si complicano anche perché manca la fortuna. Il carattere e lo spirito della quadra mi rendono orgoglioso. Anche a fronte degli infortuni durante la gara, i ragazzi hanno mostrato di saper reagire", riporta Milan News. "È una squadra che deve avere entusiasmo per quello che sta facendo e per come sta lavorando. Poi è chiaro la propensione offensiva ci fa subire qualche contropiede, ma non bisogna perdere questo spirito.

Sui gol subiti: "Abbiamo sbagliato qualcosina. Bisogna dare merito anche ai nostri avversari che hanno avuto qualità che ci hanno messo in difficoltà. Cercheremo di reagire e di migliorare quello che abbiamo sbagliato."

Theo Hernandez decisivo: "Theo è un giocatore fantastico, ha qualità tecniche e fisiche eccellenti. Può crescere ancora tanto in concentrazione ma un giocatore così, con la sua forza, è incredibile ed è difficile chiedergli di più.