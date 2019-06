Milan-Boban, cresce la fiducia. E da Infantino solo una battuta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sky Sport 24 fa il punto sul futuro del Milan. Zvonimir Boban è tentato dall'idea rossonera e a riguardo traspare sempre fiducia. Tutto porta a pensare che il matrimonio si farà: Gianni Infantino ha dato la sua posizione, quella di oggi sembra una battuta e non c'è intenzione tra i due di arrivare a uno strappo. C'è un grande rapporto tra le parti, Boban è stato prezioso per la FIFA di Infantino e così il numero uno del calcio mondiale non lo legherà... Alla Torre Eiffel o alla FIFA.