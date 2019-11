Milan, Boban ha parlato con Ibrahimovic: decisione entro Natale

Zlatan Ibrahimovic può tornare a vestire la maglia del Milan. Ieri, nel corso dell'incontro tra Boban e Raiola dove si è parlato di questa possibilità, il Cfo rossonero ha parlato al telefono con lo svedese, che ha promesso di prendere una decisione entro un paio di settimane, comunque prima di Natale. L'offerta è quella di 6 mesi di accordo prolungabili di un'ulteriore stagione per un ingaggio complessivo da 6 milioni di euro. Elliott aveva già dato il via libera all'operazione qualche mese fa, quando l'attaccante decise di restare in MLS e lo ha dato nuovamente in questi giorni. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.