Milan, Boban non ha intenzione di fare sconti. Prende 2,5 milioni annui

Zvonimir Boban non ha intenzione di fare sconti al Milan. Questo il ritratto scelto da Il Corriere dello Sport che spiega come il croato non sia intenzionato a chiudere la propria carriera senza lottare. L'ingaggio di Boban dovrebbe aggirarsi intorno ai 2,5 milioni di euro - 3 quello di Maldini - e non ha intenzione di rinunciarci.